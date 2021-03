Trump lanzará pronto su propia red social

El expresidente Donald Trump regresará pronto a las redes sociales, pero con su propia plataforma, confirmó Jason Miller, portavoz del exmandatario a Fox News.

“Regresará a las redes sociales en probablemente unos dos o tres meses”, dijo. “(Será) con su propia plataforma… Esto es algo que creo que será el boleto más candente en las redes sociales”.

BREAKING: Trump Senior Adviser @JasonMillerinDC says President Trump will likely return to social media in 2-3 months on his own social media platform that will “completely redefine the game” pic.twitter.com/IZCT6ryqFw

— Benny (@bennyjohnson) March 21, 2021