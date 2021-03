Reportan tiroteo en supermercado King Scoopers de Colorado

“Salga con las manos en alto y sin estar armado”, se escucha decir a la Policía a un sujeto que lanzó disparos en el supermercado King Scooper en Boulder, Colorado.

Se reportan al menos tres personas heridas, pero ningún muerto hasta el momento.

Hay un amplio despliegue policíaco y la zona fue acordonada.

Un reporte del Daily Mail indica que al menos personas murieron, incluyendo un oficial de policía.

Breaking: A video shows at least 3 injured after a shooting at a King Soopers in Boulder, Colorado. The scene remains active at this time. pic.twitter.com/n1G9a46WpN

