Deshaun Watson: una demanda más

Se amplió a 14 el número de demandas en contra de Deshaun Watson, estrella de la NFL. Una tras otra, siguen sin parar las acusaciones al jugador de los Houston Texans. La última de ella fue realizada por una mujer que alega haber sido agredida en California, el año pasado.

Todas las denuncias que ha recibido Watson son de la misma índole, están conectadas entre sí por los supuestos delitos de acoso y agresión sexual.

A 14th lawsuit alleging sexual assault and inappropriate conduct was filed against Deshaun Watson by a woman who says he is a "serial predator."

The incident allegedly took place in California, the second allegation to take place outside the Houston area. https://t.co/bJIhPUfYHP

— SportsCenter (@SportsCenter) March 23, 2021