¿En qué consiste la enfermedad de Yalitza Aparicio que ha cambiado el aspecto de su rostro?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Estas semanas Yalitza Aparicio vuelve a estar de plena actualidad tras confirmarse que ha empezado a rodar su próximo proyecto cinematográfico, el segundo de su breve pero intensa carrera como actriz, tras el éxito que cosechó en su debut en la película ‘Roma’ de la mano de Alfonso Cuarón.

Esta noticia ha coincidido con su reaparición pública por medio de su propio canal de YouTube, donde ha querido compartir un nuevo vídeo en el que explica los cambios que se han producido en su aspecto físico, y más en concreto su rostro, para aclarar que se debe a una enfermedad de la piel de la que empezó a notar los primeros síntomas mientras concluía su gira promocional en Hollywood.

“Una pregunta que siempre me han realizado es sobre la piel perfecta de los famosos”, ha desvelado la mexicana para desmontar ese mito de que las estrellas se despiertan y se van a la cama luciendo el mismo aspecto que en la alfombra roja. “Me han dado tanta confianza y me han apoyado tanto que en esta ocasión quiero contarles algo muy privado, que realmente es algo que no todas las personas saben, solo quienes han estado muy allegados a mí”.

Según ha desvelado, ella sufre una condición crónica llamada melasma que se caracteriza por la hiperpigmentación o la aparición de manchas de un color más oscuro de lo habitual en las partes del cuerpo expuestas habitualmente al sol, sobre todo la cara. En su caso, se debe a una combinación de genética y al cuidado de la piel, que no era el adecuado debido a su pasión por el sol y el bronceado.

“Comenzó con una pequeña mancha aquí [la zona de las mejillas, la cual yo ignoré porque creía que era consecuencia del acné. Entonces lo dejé, lo dejé y lo dejé. No sé en qué momento, qué pasó, pero cuando volví a prestar atención, las manchas ya habían abarcado una parte suficiente de mi rostro. Al darme cuenta, quise encontrar la solución más rápida, como hacemos muchos, sin darme cuenta de que había comenzado como algo pequeño y yo lo había dejado crecer”, ha explicado.

En el plano puramente estético, la intérprete reconoce que se frustró e incluso abandonó el primer tratamiento que le prescribieron por no ver resultados lo bastante rápido, pero ha insistido en que lo importante es seguir el consejo de los profesionales y no recurrir a remedios caseros de amigos y vecinos.

“Es normal, a quién no le pasaría, es tu rostro. Cuando te ves en el espejo, te dices: ¿Qué me pasó? Yo no estaba así, ¿en qué momento me descuidé?”, ha señalado.

Dicen que Carolina Sandoval está perdiendo el juicio y piden que la encierren