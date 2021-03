Milagro en el East River de Nueva York: delfines vinieron a nadar

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

New Yorkers spot rare pair of dolphins in East River from Brooklyn https://t.co/S0KRJud2cF pic.twitter.com/pqPUyKDGku — Eyewitness News (@ABC7NY) March 24, 2021

Dolphins, in the East River. What. pic.twitter.com/Lxakfkz9Oz — Cailin Anne (@cailinanne6) March 23, 2021

Mientras la ciudad apuesta al regreso vital del turismo para su recuperación económica tras la pandemia, un par de delfines vinieron de paseo, generando una agradable sorpresa ayer en el East River de NYC.

La amigable pareja mamífera fue vista chapoteando cerca del WNYC Transmitter Park en Greenpoint, Brooklyn, alrededor del mediodía. No se conocieron detalles sobre su edad ni sexo.

Al parecer, la usuaria Cailin Anne fue la primera al dar la noticias, al publicar un video en Twitter con la leyenda, “Delfines, en el East River. ¿Qué?”.

El Dr. Howard Rosenbaum, director del Programa de Gigantes Oceánicos de la Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre y científico principal del Acuario de Nueva York, dijo que los delfines parecieron ser de raza común, aunque no es muy usual verlos en esta zona.

“Vemos estos animales durante nuestros estudios en alta mar en la ensenada de Nueva York, por lo que normalmente (en East River) no es donde se los ve”, comentó Rosenbaum a ABC News. “En el puerto de Nueva York y el estuario circundante, en realidad hemos detectado otras dos especies, los delfines mulares y la marsopa común, a partir de dos estudios de monitoreo acústico que completamos recientemente”.

Desde su perspectiva, el experto dijo que no parecía que los delfines vistos estuvieran en peligro. “Con suerte, este es un grupo de animales que ha podido nadar libremente en esta área y nadará libremente fuera del área y no está en peligro”, agregó Rosenbaum. “Sin embargo, no sabemos si hay otros miembros de su grupo que también estén allí, sólo sabemos lo que esta persona tuvo la suerte de ver”, grabar y compartir.

Para Rosenbaum es difícil evaluar si los delfines están en peligro en el East River. Dijo que algunos riesgos inmediatos podrían estar relacionados con nadar en áreas en el puerto, lo que podría dificultar su existencia. “Con suerte, eso no ocurrirá”, afirmó.

En 2013, un delfín nadó hacia el canal Gowanus altamente contaminado en Brooklyn; deambuló durante algún tiempo y luego murió, recordó Fox News.

Los delfines, marsopas y ballenas enfrentan una serie de amenazas potencialmente mortales en la naturaleza, incluidos enredos en redes de pesca, colisiones con embarcaciones y contaminación. Los mamíferos marinos están protegidos por la ley federal. Según los expertos, el cerebro de los delfines funciona de manera similar al de un ser humano.