Video captó balacera en patio infantil de juegos en Nueva York

Un hombre que viajaba en la parte trasera de una moto eléctrico abrió fuego contra un grupo reunido en un patio de recreo en El Bronx (NYC), en un tiroteo impactante a plena luz que quedó registrado en video, dijo la policía.

El tiroteo ocurrió en el Magenta Playground del vecindario Allerton, alrededor de las 5:30 p.m. el 12 de marzo, cuando el tirador y su cómplice pasearon alrededor del parque infantil, informó ayer el Comisionado de NYPD, Dermot Shea, al solicitar ayuda para ubicar a los dos atacantes.

El pistolero disparó varias rondas de una pistola, mientras él y el conductor recorrían la escena en Olinville Ave & Rosewood St. Luego la pareja huyó.

No está claro quién o quiénes eran el objetivo de los atacantes. Milagrosamente nadie resultó herido en el descarado tiroteo a la luz del día, pero tres autos estacionados fueron baleados.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

🚨NYC: Help @NYPDDetectives identify the 2 individuals that drove by & shot into a crowd inside a #Bronx PLAYGROUND. The incident occurred on 3/12, around 5:30 PM, at the Magenta Playground on Olinville Ave & Rosewood St.

Anyone with info please call ☎️ @NYPDTips at 800-577-TIPS pic.twitter.com/HqFYvfkQ4d

— Commissioner Shea (@NYPDShea) March 23, 2021