Carolina Sandoval es una de las 25 mujeres más poderosas y “La Venenosa” reacciona al nombramiento

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

No cabe duda de que Carolina Sandoval se ha convertido en una de las celebridades hispanas más polémicas de los últimos años. Su salida de Suelta La Sopa fue un acontecimiento que golpeó al mundo del entretenimiento, tanto por su reacción como por la del público que de lleno se volcó a su favor, y aún cuando hubo muchos detractores que casi celebraron su salida, éstos siempre destacaron que la silla que dejaba Sandoval sería muy difícil de llenar.

Sin embargo, su salida de la televisión prácticamente parecería ser lo mejor que le pudo haber pasado, porque su imagen y su presencia en las redes sociales se fortaleció de manera inmediata. Su popularidad y su sello a través de sus programas: “El Trasnocho con Caro”, “El Almuerzo con Caro” y “El Desayuno con Caro” la mantienen altamente vigente en su plataforma, ya que su producción es diaria y sus entrevistas son tan largas como ella misma así lo desee. Su interacción con el público es directa y su impacto inmediato. Por eso y más no es de extrañar que la revista People en Español la haya considerado una de las “25 mujeres más poderosas”.

Carolina ha celebrado este nombramiento y a sus fans les dice: “Este año #2021 @peopleenespanol me colocó en la lista de “Las 25 Mujeres Más Poderosas” y eso más que llenar mi ego me sigue es motivando a seguir siendo la voz de muchas de ustedes y a seguir hablando lo que otras callan… Para mi este reconocimiento es parte de lo que toda la vida he sabido es el “Poder” y no desde el punto de vista “frívolo”, sino desde la belleza de poder conectar con millones de corazones a diario desde mi plataforma contagiando a todos con mi Alegría. Y By the Way #Gracias mi familia digital porque ustedes hacen esto posible todos los días”.

Sobre esos millones que hoy habla Carolina Sandoval se puede decir, que hoy por hoy cuenta con 2.7 millones de seguidores en Instagram. Cifra que ninguno de sus ex compañeros posee. Sólo Vanessa Claudio tiene el mayor número de seguidores, en relación a sus compañeros de Suelta La Sopa, ni Jorge Bernal, o Juan Manuel Cortez, ni Aylin Mújica o Lucho Borrego superan los 1.8 millones de seguidores de la puertorriqueña -Vanessa Claudio-, pero ni ella se asoma a superar los 2.7 de La Venenosa. En Facebook parece que la venezolana supera los nueve millones de seguidores en su página oficial y en Twitter suma más de 190 mil seguidores.

La reina de la faja, la mujer de voluptuosas curvas que aparece en bikini e incluso en hilo dental solo para sacar la basura, ha generado tremendo impacto en sus seguidores, que aún cuando muchos la critiquen, muchos otros han aprendido, a través de ella, a amarse así mismos, ya que este es básicamente el mensaje de Sandoval, que la belleza no tiene porque ser única y exclusiva de las modelos de pasarela que poseen medidas de 90/60/90, la mujer es hermosa en todas sus presentaciones.

Chiquis Rivera está orgullosa de sus piernas, por eso presume toda la belleza de sus muslos con este video