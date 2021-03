¡No más trampas! MLB castigará a pitchers que usen sustancias extrañas en pelotas

Beisbol dinámico y con menos ponches, ese es el objetivo de la Major League Baseball para este 2021 y ya dieron el primer paso: castigar con fuerza a los pitchers que usen sustancias prohibidas en las pelotas para tener un mejor agarre en las mismas.

Ya los equipos están avisados de las nuevas medidas. Las 30 organizaciones de la MLB recibió un memorando que explica las acciones a tomarán en caso de registrar un caso sospechoso o ilegal.

Mike Hill, vicepresidente de operaciones de beisbol, dijo que “los jugadores se exponen a sanciones… sin importar que no se tenga evidencia de que se descubrió una infracción durante o tras un juego”.

“Ejemplos de conducta prohibida incluyen el empleo de sustancias extrañas, aconsejar a un pitcher cómo usar o de lo contrario encubrir el uso de sustancias extrañas”, declaró Hill.

También, “interferir con el almacenamiento de las pelotas usadas y no denunciar el incumplimiento de estas reglas por parte de los jugadores o el personal”.

No es solo quien utiliza las sustancias ilegales, también están quienes la promueven y distribuyen, por eso MLB pondrá atención y pelear contra ellos.

Es decir, MLB contratará personal para vigilar que en los clubhouse, dugouts, bullpens y jaulas de bateo todo esté en orden. Esto ayudará a disminuir a utilización de sustancias como protector solar, alquitrán de pino y cualquier otra que ayude al lanzador a sacar ventaja.

Un laboratorio independiente de MLB se encargará de analizar pelotas al azar que tengan los equipos disponibles después de los juegos. También la oficina del comisionado tendrá a su disposición la tecnología de MLB Statcast, que se encarga de medir la velocidad y rotación de cada lanzamiento de los pitchers.

Van a comparar si existen grandes cambios en lanzadores que estén bajo sospecha, tomando en cuenta juegos anteriores. En caso de detectar anomalías, actuarán de inmediato. Eso sí, todavía no han publicado cuáles serán esos castigos.

Está por iniciar el beisbol de Grandes Ligas.

https://t.co/Wjm6wX66s9 news: MLB is issuing a memo to teams this week that it plans to use Statcast to try to nab pitchers illegally doctoring the ball.

— Joel Sherman (@Joelsherman1) March 24, 2021