Tras horrible olor hallan muertos a madre y su hijo autista en apartamento NYCHA en Queens

Una mujer de 75 años y su hijo autista fueron encontrados muertos dentro de su apartamento en un edificio NYCHA en Queens la madrugada de ayer.

Los policías se presentaron en el apartamento de Astoria Houses alrededor de las 12:25 a.m. del jueves tras recibir informes de vecinos sobre mal olor proveniente de la residencia.

La madre fue encontrada muerta en la cama. Su hijo yacía en el piso de un pasillo. Ambos cuerpos estaban parcialmente descompuestos, dijo la policía. Sus nombres no han sido revelados.

Los investigadores creen que la madre murió por causas naturales, y como su hijo autista quizá no pudo cuidar de sí mismo, falleció poco tiempo después.

Los vecinos dijeron a la policía que no habían visto a ninguno de los dos desde hacía más de un mes. Se han programado autopsias para determinar exactamente las causas de los decesos, reportó Daily News.

75-year-old woman, her autistic son found dead inside Queens apartment

