Beber demasiado café puede dañar la salud del corazón, según un nuevo estudio

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El café no solo es una de las bebidas más consumidas y populares en el mundo, cada día, se estima que se consumen 3 mil millones de tazas de café a nivel mundial. Se relaciona con magníficos beneficios para la salud: proporciona antioxidantes, puede beneficiar significativamente al cerebro y brinda ese innegable y glorioso impulso por la mañana. Sin embargo en los últimos meses, algunos estudios científicos han con comprobado que el hábito de beber café en exceso trae consecuencias poco saludables. Tal es el caso de una nueva investigación en la que se comprueba que beber demasiado café a largo plazo puede aumentar el riesgo de padecer enfermedades cardíacas.

El estudio es bastante reciente, de enero del año presente y fue publicado en la revista Clinical Nutrition. Los investigadores analizaron las asociaciones genéticas y fenotípicas (observables) entre la ingesta de café autoinformada y los niveles de colesterol en sangre. Entre los datos más relevantes se encuentra lo amplio de la muestra, ya que utilizaron datos de 362,571 participantes del Biobanco del Reino Unido de entre 37 y 73 años.

Los hallazgos fueron sorprendentes: descubrieron que beber seis o más tazas de café al día puede aumentar la cantidad de lípidos (grasas) en la sangre y aumentar significativamente el riesgo de enfermedad cardíaca. Lo cierto es que fue una asociación relacionada con la dosis, es decir: cuanto más café bebas, mayor será el riesgo.

Los investigadores relacionaron un mayor riesgo de padecer afecciones cardíacas con una sustancia que contienen los granos de café: cafestol, que es un potente compuesto que eleva el colesterol extraído con agua caliente. Lo que sucede es que la presencia de cafestol regula directamente la expresión de genes involucrados en el metabolismo del colesterol, lo que lleva a una mayor síntesis de colesterol. Según la autora del estudio, el cafestol es el compuesto elevador de colesterol más potente en la dieta humana.

Lo cierto es que no todos los granos de café contienen la misma concentración de cafestol, esto es un factor que dependerá del tipo de granos y de los métodos de preparación. Por lo tanto la mayor cantidad de cafestol se encontrará en las infusiones de café hervido sin filtrar, mientras que una cantidad insignificante se encuentra en el café filtrado. Se podría decir que el cafestol, es capturado por el papel de filtro, así que el uso de filtro y las versiones de café instantáneo podrían ser una buena alternativa.

Sobre el café y la salud cardiovascular:

Finalmente este tipo de estudios nos invitan a entender de manera más profunda los efectos del café en la salud general y nos invitan a mesurar su consumo. Cabe mencionar que sus posibles afectaciones sobre la salud cardiovascular, se relacionan en su totalidad con la cantidad y es importante aclarar que el café puede ser un buen aliado de la salud.

De hecho gracias información valiosa revelada por la Fundación del Corazón, a través de relevantes referencias científicas se ha logrado cambiar la mala prensa que acompañó al café durante décadas. Inclusive diversas organizaciones de salud a nivel mundial se han sumado a estudiar sus beneficios para protegernos de enfermedades crónicas como las cardiovasculares, respiratorias, diabetes, hipertensión y obesidad. El secreto: beber un café de buena calidad y consumirlo con moderación.

Como era de esperarse los defensores del café salieron al rescate. Según un trabajo encabezado por National Institute of Health (NIH) en los Estados Unidos, publicado en la prestigiosa revista New England Journal of Medicine el café es una magnífica adición dietética para potenciar la salud y protegernos de enfermedades. Dicho estudio analizó un grupo de más de 400.000 personas de entre 50 y 71 años, durante un período de 14 años. Los hallazgos de la investigación fueron contundentes y sólidos: aquellas personas que consumían café a diario reducían su riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular, respiratoria, ictus, diabetes, infecciones y lesiones. De hecho, el análisis observó que el café tiene propiedades protectoras en la mayor parte de enfermedades menos en los tumores, revelando que las personas que bebían como máximo de cuatro tazas de café al día reducían en un 14% su riesgo de muerte.

Este tipo de estudios si marcan una referencia en las percepciones entorno al consumo de café, sobre todo teniendo en cuenta la popular creencia que lo asociaba con un aumento del riesgo cardíaco debido al efecto estimulante de la cafeína. Hoy sabemos que muchos han sido mitos sin fundamentos, de hecho los especialistas en salud cardiovascular no desaconsejan su consumo ni siquiera en pacientes hipertensos. Siempre y cuando se consuma con cautela.

La cafeína aumenta ligeramente la frecuencia cardiaca y, en ocasiones, puede elevar la presión arterial de modo poco significativo. Aún con esta información, no existe motivo alguno para que un hipertenso bien controlado no pueda tomar café. La recomendación para cualquier persona con enfermedades cardíacas, en principio es beber 3 tazas de café al día, como máximo cuatro.

Por lo tanto podemos concluir que el café no es el enemigo del cuento. De hecho existen otro tipo de bebidas, alimentos y hábitos mucho más nocivos para la salud cardiovascular, sin embargo consumirlo en exceso y en las presentaciones erróneas si puede afectar el desempeño cardíaco a largo plazo. Finalmente no podemos dejar de mencionar que el café es un poderoso antioxidante, según indica un estudio publicado en The Americal Journal of Clinical Nutrition ocupa el sexto lugar en la lista de los 50 alimentos con más antioxidantes. Su aporte de polifenoles se asocia con una larga lista de bondades adicionales para la salud, protege al organismo contra la oxidación celular y los posibles daños provocados por los radicales libres. Mejora el rendimiento físico y mental, interviene de manera positiva en el estado de ánimo y es un buen aliado para bajar de peso. Ahora ya lo sabes podrás seguir disfrutando de tu delicioso café matutino, siempre y cuando cuides la cantidad.

—

Te puede interesar: