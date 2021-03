“Cádaver” y “Chamuco”: dos pandilleros MS-13 acusados por cruel asesinato de adolescente en parque de Queens

MS-13 gang associate indicted for murder of 17-year-old boy in Queens park https://t.co/J2VdjF0Stg pic.twitter.com/8wlvywWvPk

Oscar Flores Mejía, presunto pandillero de la pandilla MS-13 (Mara Salvatrucha), fue acusado ayer por la muerte del adolescente Andy Peralta (17) en un parque de Queens (NYC).

Las autoridades arrestaron en febrero a Flores Mejía, también conocido como “Chamuco”, y desde entonces se encuentra en prisión preventiva por presuntamente asesinar a Peralta en 2018. Juan Amaya Ramírez, de 22 años, alias “Cadáver”, también fue arrestado y acusado por ese homicidio. Ambos enfrentan sentencias obligatorias de cadena perpetua si son declarados culpables.

“Esta Oficina y sus socios encargados de hacer cumplir la ley federales, estatales y locales no descansarán hasta que la brutalidad y la violencia sin sentido de la MS-13 hayan sido eliminadas y los responsables del asesinato cruel y a sangre fría de la víctima en Kissena Park rindan cuentas”, dijo el fiscal federal interino Mark J. Lesko.

Según documentos judiciales, la noche del 23 de abril de 2018 Peralta fue atraído por una mujer al parque Kissena en Flushing, donde fue emboscado en un área boscosa por Flores Mejía, Amaya Ramírez y una tercera persona cuya que no ha sido identificada públicamente.

Los fiscales dijeron que Peralta tenía un tatuaje de una corona en el pecho que se creía erróneamente era un símbolo de una pandilla rival de 18th Street. Fue apuñalado, golpeado y estrangulado repetidamente, según las autoridades.

De acuerdo a una denuncia penal, varias personas llamaron a la policía esa noche para informar sobre los gritos en Kissena Park. El cuerpo de Peralta fue encontrado boca abajo en un charco en el parque a la mañana siguiente, recordó Radio 1010 Wins.

Una fotografía tomada del cadáver de Peralta mostró a Flores Mejía inclinado sobre la víctima y mostrando una señal con la mano MS-13, “revelando abiertamente su presencia en la escena y vinculando a la pandilla con este horrible crimen”, agregó Lesko.

Long Island y Queens son las dos de las áreas con mayor presencia de Mara Salvatrucha en EE.UU., donde se le atribuyen docenas de asesinatos y desapariciones. El grupo está asociado con reclutar jóvenes, mayormente de origen latino.

