Carolina Sandoval se ha quitado la tanguita para después olerla, y ahora la acusan de caer en la vulgaridad

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Carolina Sandoval compartió en Instagram un video que ha generado polémica. La venezolana quiso compartir tips para bañarse, tips que pueden ayudar en casos de: “alisado y/o keratin, células madres, botox para pelo, etcétera”. Sin embargo, en los primeros segundos de esta reproducción Sandoval sorprendió a quienes la siguen quitándose la tanguita que llevaba debajo del short, para después mostrarla al público y además olerla. Este sencillo acto ha desatado todo tipo de comentarios negativos en su contra.

Cabe destacar que muchos siguen apoyándola, asegurando que les divierten sus ocurrencias, mientras que otros afirman que “La Venenosa” ha perdido el control y que además ha caído en una cometido una “vulgaridad”.

El video ya posee alrededor de 340 mil reproducciones.

Aquí les compartimos algunos de los comentarios que ha recibido Carolina Sandoval debido a este video:

“Eres única karo 🤗🤗levantas los ánimos de una me encantas 👏”

“Ay Dios mío lo que tiene que hacer la gente para comer 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️”

“No me caes mal y eres simpática pero esta vez si te pasaste ! Una cosa es el relajo pero piensa en tus hijos”

“Dios mío pobre mujer a lo que ha llegado”

“Creo que en ocasiones se sale de control 🤔”

“Cuanto falta para que defeques en vivoo🤦‍♀️”

“ME GUSTA TU PERSONALIDAD MI CHAMA PERO CREO QUE ESTÁS CAYENDO EN UN VICIO DE ATENCIÓN SOCIAL. Creo que eres muy talentosa no necesitas de esto, mi humilde opinión 🙌🏼”

“Hay dios mío que show tan ridículo”

“Aaaah no eso ya no me gusto no te hace más femenina no ma a mujer porque”

“Muy tu Instagram y todo pero ya está siendo demasiado vulgar esto! Oler el calzón y así como si fuera una hazaña ! Nahhh corrientísimo!” “Mi opinión! Me gusta la venenosa pero hay límites y cosas cómo estás se ven tan corrientes… donde está el respeto?!”

“Ya no sabe cómo llamar la atención, yo pienso q ella mas nunca va a trabajar en 📺 no creo q la escojan, para nada😂”

“Que vulgaridad”.

“Pero a esta no dique sele murieron unos familiares donde están los sentimientos”

“No le dará vergüenza que la vean sus hijos o primos o sus padres o más bien toda su familia”

“Que persona tan vulgar y corriente , que se ponga mejor a atender asu familia”

María Celeste pide que cuiden el agua: “En el futuro se pelearan guerras por ese preciado líquido”