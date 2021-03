Por qué llegan cheques de estímulo con menor cantidad de lo que se espera

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El presidente Joe Biden dijo hace unos días que más de 100 millones de estadounidenses ya han recibido su tercer cheque de estímulo, y quedan decenas de millones más por hacerlo.

Algunas personas de los que ya lo recibieron detectaron que la cantidad que esperaban fue menor a la que esperaban y se preguntan qué fue lo que sucedió, el sitio CNET publicó las posibles razones.

Por parámetros de elegibilidad

Quizás el ingreso bruto ajustado fue demasiado alto para obtener el máximo de $1,400 por persona, los requerimientos son: contribuyente soltero, ganar menos de $75,000; cabeza de familia, menos de $112,500; y pareja casada con declaración conjunta con ingresos menores a $150,000.

Si se ganó más que esa cantidad, no se recibirá el total de $1,400, pero se podrá obtener un cheque parcial, siempre y cuando no alcance el límite superior de ingresos para el tercer pago: soltero, no más de $80,000, cabeza de familia no más de $120,000 y declaración conjunta no más de $160,000 dólares.

Si el IRS usó impuestos de 2019 o 2020

El ISR determina la cantidad a entregar dependiendo de los datos que tenga al momento, impuestos 2019 o 2020. Si la persona ganó más en 2020 que el año anterior pero aún no presenta impuestos, el ISR se basará en la declaración de 2019, lo que aumenta las posibilidades de ser elegible. Si utilizó los datos del 2020 habrá que considerar si no se rebasó el umbral requerido.

Se tienen menos dependientes

Si no se tiene el mismo número de dependientes es posible que no se reciba esa parte en el cheque final. Por ejemplo, si algún dependiente falleció o alguien se independizó, eso lo tomará el ISR de la última declaración realizada.

Un error de cálculo podría significar un cheque con menos dinero

Los errores administrativos, de depósito y las reglas complejas pueden provocar que se reciba menos dinero del que se tiene derecho en el tercer cheque. Si algún problema impidió recibir todo o parte de su dinero de estímulo de los dos primeros cheques, puede reclamarse como Crédito de Reembolso de Recuperación en esta temporada de impuestos.

El cheque de estímulo fue embargado

Con el tercer cheque de estímulo, parte o la totalidad de su pago está sujeto a embargo por parte de los cobradores de deudas privados. A diferencia del segundo cheque, la nueva ley de estímulo no tiene la misma protección para el de $1,400 dólares.

