Conoce la fecha en la que Conor McGregor volverá al octágono

La trilogía entre Conor McGregor y Dustin Poirier es un hecho. Aunque la UFC no lo ha pronunciado públicamente, es cuestión de horas para que oficialmente se confirme el magno evento. Será en UFC 264, evento que se llevará a cabo el sábado 10 de julio, en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

El primero en manifestarse fue “El Diamante”, Dustin Poirier, con un tuit corto pero con la información que todos necesitábamos: “10 de julio“, la ya mencionada fecha en la que se realizará el UFC 264, que hasta ahora cuenta con un cartel de cuatro enfrentamientos.

Ariel Helwani, de ESPN, dio más detalles al respecto este lunes. “Dustin Poirier vs Conor McGregor 3 está cerca de ser confirmada para UFC 264, de acuerdo con múltiples fuentes. No han firmado -los peleadores-, pero las tres partes (Dustin, Conor y UFC) están confiando en que se confirmará esta semana“.

Dustin Poirier vs. Conor McGregor 3 is close to being finalized for UFC 264 on July 10, according to multiple sources.

It is not signed or fully agreed to yet, but all three parties seem optimistic at this time that it could be finalized as soon as this week, sources say.

