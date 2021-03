Conoce los nuevos zapatos de Messi: NEMEZIZ “Rey del Balón”

El astro argentino estrenará nuevos botines al regresar las ligas europeas tras el parón por Fecha FIFA. Adidas Football rendirá homenaje a su principal figura deportiva Lionel Messi con los NEMEZIZ MESSI.1 “Rey del Balón”.

La marca que viste al ‘10’ del Barcelona quiere rendir tributo por convertirse en el máximo goleador histórico de un mismo club, además de superar a Xavi como el jugador con más presencias en el FC Barcelona.

En los botines para Leo se resalta su corona dorada y la firma de Messi.

“En otros lugares, la bota está adornada con un patrón llamativo con “Solar Red”, “Core Black” y “Solar Yellow”. Los detalles técnicos incluyen un collar de cinta de tensión en forma de V, una suela exterior dividida y el uso de la tecnología TORSION SYSTEM”, dice adidas en su anuncio.

