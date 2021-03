El Dasa habla de la condición que tiene su hija en los ojos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El Dasa reapareció en la vida pública, después de un año dedicado a su novia y su hijita Daryana Marie, quien en mayo cumplirá ya 2 años.

Entrevistado por ‘El Gordo y la Flaca’, la reportera le hizo la pregunta del millón: ¿por qué aún no muestra a la pequeña como el resto de los famosos?… El cantante aclaró que no es cierto que no la muestre porque tenga algún problema físico, todo lo contrario, su hija es aún más especial pues nació con una condición en sus ojos llamada heterochromia.

¿De qué es trata? De que sus ojos no tienen en mismo color. En el caso de Daryana tiene uno marroncito verdoso y el otro azul.

Por lo que su decisión de no mostrarla no es ni eso, ni por egoísta, sino un respeto a su hija y su intimidad, al igual que a la mamá de la niña que no es famosa.

“Yo soy hijo único, y ella es lo único que tengo mío, quiero cuidarla, ya llegará el momento en el que se las presente“, le dijo El Dasa a la reportera del show de las tardes de Univision.

El Dasa también habló sobre el rumor de que estaría esperando mellizos. Aunque no confirmó, ni desmintió, aseguró que no es secreto que quiere tener cuatro hijos… Por lo que no sería de extrañar que durante el tiempo de cuarentena se haya dedicado a trabajar en ello.