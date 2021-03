Un latino es el 54to policía en morir de coronavirus en Nueva York; dejó cuatro hijos huérfanos

Con apenas 42 años de edad, el oficial de NYPD Ángel M. Santiago sucumbió al coronavirus.

Santiago, agente de la policía de viviendas del Departamento de Policía de Nueva York en El Bronx, murió de COVID-19 el domingo, anunció en Twitter el sindicato de policías más grande de la ciudad, PBA: “Un año después de esta pandemia, COVID se ha cobrado la vida de otro miembro de la PBA (…) El sacrificio nunca termina”.

El ex jefe de departamento Terence Monahan, ahora asesor de alcalde Bill de Blasio en la recuperación post COVID, dijo que sus pensamientos estaban con la familia del oficial. “A medida que el NYPD ayuda a sacar a nuestra ciudad de las realidades sin precedentes de la pandemia, no está exento de una gran tragedia”, afirmó. “La muerte del oficial Angel Santiago de @NYPDPSA7 subraya el servicio desinteresado y dedicado” de los policías de Nueva York.

Santiago, quien estuvo con el Departamento de Policía de Nueva York durante 11 años, trabajó en el Área 7 de Servicio de Policía de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA) en El Bronx, según su unidad. Estaba casado y tenía cuatro hijos.

NYPD ha registrado 54 muertes relacionadas con COVID, según las autoridades, citó New York Post.

A difficult conversation with the members of @NYPDPSA7 as we discuss the untimely death of Police Officer Angel Santiago due to #COVID19 We must support his family and each other. We ended with a moment of silence and remembrance. Rest in Peace Angel, we’ll take it from here pic.twitter.com/xDxmXthhTz

— NYPD Housing Borough Bronx/Queens (@NYPDHousingBXQN) March 29, 2021