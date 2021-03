Boricua Yadier Molina extiende un registro histórico en la MLB

El boricua Yadier Molina fue confirmado por los Cardenales de San Luis como su receptor titular para el Opening Day 2021 de la MLB. Su designación era esperada, pero no deja de ser histórica: será su 17mo año consecutivo abriendo en la receptoría de los “pájaros” rojos, lo cual extenderá la racha más larga de partidos inaugurales de la historia para un catcher con un mismo equipo en las Grandes Ligas.

History: Yadier Molina makes his 17th consecutive Opening Day start at catcher for the @Cardinals, extending the longest streak ever for a catcher with one team in @MLB. Jack Flaherty said Molina and @UncleCharlie50 are inspirations to every player on the team. @MLBNetwork

— Jon Morosi (@jonmorosi) March 31, 2021