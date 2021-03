Comisionada en Washington dice que proyecto proestadidad para Puerto Rico tiene más apoyo que el de AOC y Velázquez

“Hablamos brevemente de la vista del 14 (de abril), de estatus. Una buenísima conversión”, dijo la comisionada. Pero a preguntas de El Nuevo Día sobre si Lamborn, que visita la isla por primera vez, apoyará su proyecto de estadidad para Puerto Rico, respondió que “ese no fue el tema” de la reunión. “En este viaje conoció mucho más sobre estatus de Puerto Rico”, apuntó.

“Hablamos de la situación de la isla, hablamos de la situación de energía, los costos energéticos en Puerto Rico. El congresista sirvió junto al gobernador Pedro Pierluisi en el Comité de Recursos Naturales en el pasado, así que se conocen de hace muchos años y estuvo haciendo visitas a los distintos monumentos del National Park Services, El Yunque, Para La Naturaleza, al igual que el resto de las facilidades del Departamento de Interior, porque son parte de las jurisdicción del Comité de Recursos Naturales”, relató González.

El proyecto de estadidad presentado por el demócrata Soto y la comisionada, que es republicana, cuenta hasta el momento con 58 coauspiciadores originales, incluyéndolos a ellos. Catorce de los coautores son republicanos. La versión del Senado, presentada por el demócrata Martin Heinrich (Nuevo México), es apoyada por otros tres senadores demócratas.

“Estamos moviéndonos, sí van a haber unos congresistas adicionales (que apoyarán la medida), lo que pasa es que mientras la Cámara no esté en Sesión, no se pueden registrar. Van a ver un aumento (en el apoyo)”, declaró González. “Es la misma acta de admisión que tuvo Hawái, la misma acta de admisión que tuvo Alaska, esto no es un invento, el proyecto de las congresistas (Velázquez y Ocasio Cortez), eso es un invento”, señaló.

La medida propone un proceso de admisión como estado sujeto a que los electores de Puerto Rico voten a favor en un nuevo referéndum estadidad sí o no y propone un plazo de hasta 12 meses para que el presidente de Estados Unidos proclame la admisión de Puerto Rico como estado, si los puertorriqueños votan a favor en el referéndum federal y sin que el asunto tenga que regresar al Congreso. El proyecto persigue ser la respuesta al referéndum criollo del 3 de noviembre en el que la estadidad obtuvo el 52.5% de los votos.

La legislación de Velázquez y Ocasio Cortez tiene más apoyo en la Cámara baja y el Senado. En la Cámara baja tiene 74 coauspiciadores, todos demócratas. mientras que en el Senado es apoyada por siete demócratas y un republicano.

Ese proyecto incluye un referéndum de alternativas de status no territoriales que permitiría presentar al electorado el producto de las conversaciones con una comisión del Congreso, incluidos los planes de transición de esas fórmulas. De los 74 coauspiciadores demócratas originales de la Cámara baja, 10 son presidentes de comités.

“A mí no me preocupa, nuestro proyecto va a tener más coauspiciadores. De hecho, es el único proyecto que tiene coauspiciadores republicanos en la Cámara y eso en el Congreso es importante, no es un proyecto estrictamente partidista, es un proyecto primero, que le responde a la voluntad del pueblo de Puerto Rico, que fue el resultado electoral de noviembre, de los que vivimos aquí”, apuntó la comisionada.

“Porque cualquiera vive en Nueva York con todos los derechos y facultades y le dice a los puertorriqueños cómo debemos vivir, que es el proyecto de Velázquez, bien cómoda desde Nueva york decirle a los que vivimos aquí que no tengamos acceso al SSI (Seguro Social Suplementario), que no tengamos acceso a Medicaid, que no tengamos acceso a los fondos federales que vienen por Carretera, y yo creo que eso es una falta de respeto, es un proyecto colonial que hace más crudo las vejaciones que vivimos los puertorriqueños”, dijo.

Sin embargo, tanto Velázquez como Ocasio Cortez han subrayado que no se trata de socavar la opción de estadidad, como dicen los defensores de esa alternativa de status.

“No abogamos por ninguna opción de status”, dijo Velázquez durante una conferencia el 18 de marzo. La congresista indicó que las alternativas pueden ser “la estadidad, la independencia, libre asociación y cualquier otra opción que no sea la situación territorial vigente”. En esa dirección, Ocasio Cortez subrayó que el status territorial no puede ser una opción. “Una colonia es incompatible con la democracia”, sostuvo.