Alexandria Ocasio-Cortez y otros demócratas inconformes con los $2.25 billones para nuevo plan de estímulo de Biden

La representante demócrata por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, consideró que aunque la propuesta de la Administración Biden para invertir $2.25 billones en infraestructura es un buen comienzo, no es suficiente en vista de la crisis económica desatada por el coronavirus.

El llamado “Plan de Empleos Estadounidenses” presentado por el presidente Joe Biden incluye disposiciones para renovar infraestructuras, específicamente, carreteras y autopistas, la reconstrucción de 10 puentes y la reparación de otros 10,000 más pequeños.

Con los fondos, también se espera modernizar puertos y aeropuertos y duplicar la ayuda federal para el transporte público. Adicional, el Gobierno se ha propuesto desarrollar una red de 500,000 cargadores de vehículos eléctricos para el 2030.

Para financiar el plan, que se completaría en un periodo de 10 años, Biden aumentaría los impuestos a los más ricos hasta el 28 %. Al momento, los impuestos a las sociedades es de 21 % desde 2017 con la reforma fiscal bajo la Administración Trump.

Por otro lado, el plan de la Casa Blanca obligaría a las grandes empresas del país a pagar impuestos con una tasa tasa mínima del 15 % y gravar algunos de los ingresos de estas corporaciones en el extranjero.

“Amazon y otras compañías no pagan ni un solo centavo de impuestos federales por sus ingresos. Eso, sencillamente, está mal. Y voy a ponerle fin”, argumentó Biden al anunciar su propuesta.

Sin embargo, algunos de los miembros más liberales del Partido Demócrata como AOC, entienden que la propuesta no es ni siquiera suficiente y piden un incremento en el monto de la legislación a hasta $10 millones.

“Esto no es ni siquiera suficiente”, tuiteó Ocasio-Cortez este martes.

La legisladora de origen boricua añadió: “El contexto importante aquí es que estos son $2.25 billones repartidos a lo largo de 10 años. Para contexto, el paquete de COVID era de $1.9 billones para este año solamente con algunas provisiones extendiéndose por dos años. Necesita ser mucho más grande”.

En una entrevista este miércoles en “Rachel Maddow Show” por MSNBC, la representante se reafirmó en su postura.

And here is the part where Rep. Ocasio-Cortez mentions the 10 trillion number that caught @Lawrence 's attention.

We'll have the full @AOC interview published later tonight. pic.twitter.com/y7ZXNr9sht

— Maddow Blog (@MaddowBlog) April 1, 2021