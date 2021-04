Dominicano Luis Castillo vivió una pesadilla en el Opening Day

El dominicano Luis Castillo recibió un duro castigo por parte de los Cardenales de San Luis en el Opening Day de la MLB: permitió 10 carreras, 8 limpias. Le conectaron 8 hits, dio par de boletos y no recetó ningún ponche. Los Rojos de Cincinnati perdieron 11-6 en su estreno.

En el propio primer inning se complicó todo para el oriundo de Baní. Retiró al primer bateador y luego comenzó la pesadilla:

CINCINNATI (AP) — Paul Goldschmidt and newcomer Nolan Arenado combined for six hits in a boosted St. Louis lineup, and the Cardinals roughed up Luis Castillo for six runs in the first inning to beat the Cincinnati Reds 11-6 Thursday… https://t.co/p7RcoOOZD5

— Quad-City Times (@qctimes) April 2, 2021