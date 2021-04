Familia devastada: fiscalía libra de culpa a latino dueño de perros que mataron a bebé en Nueva Jersey

Authorities won’t file criminal charges against owner whose pit bull killed 3-year-old boy https://t.co/jcqijGiKPa pic.twitter.com/cZrqAg94co

Los fiscales de Nueva Jersey no presentarán cargos contra Santos Rodríguez, dueño de dos perros pit bulls que mutilaron mortalmente a un niño inmigrante de 3 años que jugaba en su patio trasero y dejaron gravemente herida a su madre.

La decisión de no presentar cargos por la muerte del niño Aziz Ahmed, ocurrida el 16 de marzo, fue revelada en una carta escrita por Yolanda Ciccone, fiscal del condado Middlesex, obtenida por NJ.com

“En este caso, según la información conocida en este momento, parecería que no se ha violado ninguna ley”, escribió Ciccone. “Por lo tanto, a pesar de las bien intencionadas demandas de justicia, no se presentarán cargos”.

Ahmed estaba con su madre en el patio trasero de su casa en Carteret (NJ) cuando los violentos perros no registrados del vecino Rodríguez pasaron a hurtadillas por la puerta y los atacaron. Los canes llamados Logan y Rocky fueron baleados por policías que acudieron a la escena, y luego sacrificados.

Ciccone, en su carta, dijo que no había evidencia de “conducta criminal intencional, consciente o imprudente” por parte del dueño del perro.

Oma Morgan, amigo de la familia afectada, dijo a la prensa que la decisión del fiscal fue “devastadora”. “Si no hay una ley, lucharemos para hacer una ley… Es injusto”, comentó. “Ellos responsabilizan a las personas por cruzar imprudentemente o dejar que un perro haga sus necesidades en su jardín delantero… eso no le cuesta a nadie la vida”, reclamó con ironía.

Los vecinos dijeron que la familia -una madre, un padre y tres niños pequeños- es originaria de Pakistán y se acababa de mudar al área hacía un mes desde Brooklyn (NYC). Se creó una página en GoFundMe en su apoyo.

Algunos en la comunidad dijeron que nunca antes se había sabido que esos perros fueran agresivos, pero otros los describieron como amenazas cuando les daban rienda suelta en el vecindario. Una mujer afirmó que se había puesto en contacto con las autoridades varias veces con respecto a estos animales.

