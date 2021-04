Removieron a alto funcionario latino en El Pentágono tras escándalo por comparar a Trump con Hitler en Facebook

Richard Torres Estrada fue movido de su cargo de “Jefe de Diversidad” de Operaciones Especiales de EE.UU., apenas días después de su nombramiento, luego de que resurgiera una publicación que hizo en el verano en Facebook, comparando al entonces mandatario Donald Trump con Adolf Hitler.

Un funcionario del Departamento de Defensa confirmó a Fox News la reasignación de Torres Estrada. Su nombramiento como jefe de diversidad e inclusión había sido anunciado el jueves 25 por el Comando de Operaciones Especiales de EE.UU. (USSOCOM) Pero cuatro días después, el lunes 29, el secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, confirmó una investigación sobre las publicaciones de Torres Estrada en las redes sociales, que incluyen una imagen que yuxtapone a Trump y Hitler y una caricatura política contra la policía.

“Obviamente, nos tomamos en serio la necesidad de promover la diversidad y la inclusión aquí en el departamento”, dijo Kirby durante una sesión informativa el lunes. “El secretario [de Defensa, Lloyd Austin] ha hablado con eso muchas veces. Y ciertamente queremos que ese trabajo sea transparente, creíble, eficaz y, por supuesto, profesional”.

Kirby se negó a comentar más sobre la investigación, diciendo que debería permitirse que se desarrolle. “Queremos que todos se tomen esos deberes y responsabilidades con seriedad y profesionalidad, pero no voy a adelantarme a la investigación del Comando de Operaciones Especiales”, señaló. La nueva publicación por la reasignación de Torres Estrada tampoco fue revelada de inmediato.

USSOCOM welcomes our new Chief of Diversity & Inclusion, Mr. Richard Torres-Estrada. We look forward to his contribution in enhancing the capabilities and effectiveness of #SOF through diversity of talent, helping us recruit the best of the best. #QuietProfessionals pic.twitter.com/Z6aJnz91mx

— USSOCOM (@USSOCOM) March 25, 2021