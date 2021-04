Can de la Patrulla Fronteriza en Arizona descubre 5 libras de fentanilo en “burritos” con valor de $60,000

Un can de la Patrulla Fronteriza en Yuma, Arizona, evitó que un cargamento ilegal de fentanilo escondido dentro de supuestos burritos ingresara a California por la autopista 78.

El animal resultó más listo que los traficantes cuando detectó en un puesto de control cerca de Palo Verde casi 5 libras del opioide sintético.

La intervención se realizó a eso de las 3 p.m. del lunes.

Un comunicado de prensa de la oficina indica que el mamífero alertó al agente que lo custodiaba para que enviara a una segunda inspección a una camioneta Chevy Tahoe.

Cuando el conductor de la SUV se detuvo, el perro llevó a los agentes hacia una mochila negra dentro del vehículo que contenía los burritos falsos.

Los agentes descubrieron varios paquetes pequeños que contenían píldoras de fentanilo que estaban dentro de los burritos.

Los paquetes de fentanilo tenían un valor estimado en el mercado de casi $60,000 dólares.

El conductor, un residente permanente de 37 años, fue arrestado.

Las autoridades no han ofrecido más datos sobre la identidad del detenido.

La droga fue decomisada y procesada, según disponen las regulaciones de la CBP.

