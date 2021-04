¿Corea del Sur y Corea del Norte organizarán juntos los Juegos Olímpicos?

Generalmente se dice que el deporte puede unir a un país. Pero en este caso parece que puede enlazar dos naciones. Corea del Sur y Corea del Norte desean organizar de manera conjunta los próximos Juegos Olímpicos del año 2032. Los gobiernos de ambos países se lo expresaron al Comité Olímpico Internacional (COI). Se proponen como sedes las ciudades de Seúl y Pyongyang, respectivas capitales del Norte y Sur de Corea.

The peace treaty between North and South Korean definitely happened thanks to the first brave steps taken by Lee Eun-ju and Hong Un-jong at Rio 2016 #GymnasticsRules pic.twitter.com/56I8eBOGaJ

— Chiara #gymnastalliance (@chiaragymfan) April 27, 2018