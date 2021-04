Joven que arrolló a policías en el Capitolio federal fue un MVP de fútbol que cayó en la adicción a Xanax y sufría alucinaciones

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Noah Green, el joven identificado como el atacante que atropelló a dos policías este viernes en el Capitolio federal, fue un destacado futbolista universitario y estaba próximo a graduarse de finanzas en Christopher Newport University de Virginia.

Sin embargo, su descontrol emocional en los pasados años le habría complicado la vida al punto que se volvió adicto a Xanax.

Green, que nació en la zona rural de Fairlea, en West Virginia, y le sobreviven nueve hermanos, se convirtió en un destacado jugador de fútbol en Alleghany High School, además de atleta de pista y campo al punto que ganó varios premios y honores como MVP (Jugador más valioso).

More photos of the Capitol Hill suspect. pic.twitter.com/UwDvJEq8vR — Ian Miles Cheong (@stillgray) April 2, 2021

Luego, Green acudió a Christopher Newport University, en Newport News, Virginia.

“El Sr. Green fue un graduado de 2019 de Christopher Newport University con un grado en finanzas. Green jugó en el equipo de fútbol de Christopher Newport University en las temporadas de otoño de 2017 y del 2018 “, dijo Jim Hanchett, jefe de comunicaciones de CNU, según citado por Daily Mail.

Publicaciones en Facebook dejaron al descubierto su descontrol mental

Publicaciones en Facebook, que los operadores de la red ya removieron, revelan el lado oscuro de Green con complejos de persecución, pensamientos suicidas y episodios maniacodepresivos.

“La regla de Satanás sobre nosotros está en pie”, lee una entrada de Green el pasado 17 de marzo en su cuenta en la red social.

Adicional, Green, quien fue abatido por oficiales del Capitolio, hace referencia al controversial líder de la Nación del Islam, Louis Farrakhan, por haberlo salvado de las terribles aflicciones que sufrió, supuestamente, en manos de la CIA y el FBI.

Noah Green, 25, has been identified as the Capitol Hill attacker, who killed a police officer and injured another. His Facebook page identifies him as a follower of Louis Farrakhan and a member of the radical group Nation of Islam. pic.twitter.com/7o9pbSixek — Ian Miles Cheong (@stillgray) April 2, 2021

En una publicación en Instagram que cita el referido medio, el hoy fallecido indicó: “Yo he sufrido múltiples invasiones de hogar, envenenamientos de comida, agresiones, operaciones no autorizadas en el hospital, control mental”.

El espiral depresivo de Green habría iniciado en el 2019 cuando un excompañero de cuarto lo drogó con Xanax, narcótico para el tratamiento de trastornos de la ansiedad y pánico.

El día antes del ataque en Washington D.C., uno de los hermanos de Green, Brendan dijo a The Washington Post, que éste se encontraba violentamente enfermo.

El exdeportista le texteó a Brendan, con quien se había mudado hacía dos semanas, para indicarle que viviría en las calles.

“Lo siento, pero yo me voy a ir y vivir y ser un desamparado”, leía uno de los mensajes del joven de 25 años.

“Gracias por todo lo que has hecho. Yo te seguía a ti cuando era un niño. Tú me inspiraste mucho”, fueron otros de los textos enviados por Green.

Según Brendan, su hermano padecía de alucinaciones, palpitaciones cardíacas, y pensamientos suicidas.

Ayer, Green embistió con un vehículo una barricada de seguridad en el Capitolio y atropelló a dos agentes de policía, uno de los que murió.

El atacante fue disparado por las agentes tras salir del vehículo y esgrimir un cuchillo de manera “agresiva” contra ellos, indicaron la autoridades.