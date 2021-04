NYPD busca a mujer captada en video disparando dentro de bodega en El Bronx

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

NYPD está buscando a una mujer captada en un video de seguridad cuando abrió fuego en una bodega en El Bronx, y varias balas estuvieron cerca de herir a dos empleados detrás del mostrador.

La policía reportó que alrededor de la 1 a.m. del jueves, la pistolera no identificada entró a la bodega en Westchester Avenue, cerca de East 165th St, en Longwood. Sacó un arma, se acercó al mostrador, apuntó hacia un empleado y disparó varias veces allí y antes de marcharse, desde la puerta. Otro trabajador también estaba en la tienda. No hubo reportes de clientes allí en ese momento.

Afortunadamente, nadie fue alcanzado por ninguna de las balas, que sí causaron daños en el mostrador y el techo de la tienda. La mujer salió de la tienda y huyó del lugar en un auto sedán gris, en dirección este por Westchester Avenue, hacia Whitlock Avenue.

La policía de Nueva York publicó el video de vigilancia del incidente, esperando que el público ayude a identificar a la sospechosa. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.