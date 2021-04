PLAKATA: así fue el monstruoso primer jonrón de Vladimir Guerrero Jr. en 2021

Plakata. Así es como los Azulejos de Toronto le llaman a los batazos de vuelta completa del dominicano Vladimir Guerrero Jr. Este domingo lo dijeron por primera vez: el “K” castigó a su compatriota Domingo German y guió a los canadienses a ganar la serie inagural de esta temporada, sobre los Yankees.

El lanzamiento de German quedó en toda la zona de poder de Guerrero, que desde que hizo swing sabía que la pelota no regresaría al terreno de juego. Fue un jonrón de pelotero experimentado: hacia la banda contraria, sin precipitarse. Batazo en el momento justo y con una extensión de brazos que lo dice todo. Así abrió el segundo inning y también el marcador.

Our first #PLAKATA of the season! pic.twitter.com/i3xJemJbEK

El primer batazo de vuelta completa de 2021 de la joven promesa que se roba los reflectores del mundo del béisbol fue especial: salió disparado a 106.9 millas por hora y recorrió 380 pies.

The first of many home runs for Vladimir Guerrero Jr this season.:

– 106.9 MPH Exit Velocity.

– 23 degree Launch Angle.

– 380 feet. #BlueJays #MLB pic.twitter.com/aZj8hGgAh6

— Lukas Weese (@Weesesports) April 4, 2021