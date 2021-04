¡Emocionante! Texas Rangers juega frente a 40,000 mil personas

Para inaugurar su temporada en casa, Texas Rangers permitió que el 100% de aforo posible en el Globe Life Field asistiera al encuentro de este lunes ante los Toronto Blue Jays. Este hecho se puede catalogar como una hazaña, en mayúsculas, considerando que aún vivimos tiempos complicados y en pandemia por culpa del COVID-19.

Sin embargo, hoy se vivió una fiesta en Texas, y el Globe Life Field se convirtió en el primer estadio en Estados Unidos en el cual se vendieron todas las entradas desde 2019.

A look at Globe Life Field where the Texas Rangers are currently playing in front of a full-capacity crowd of 40,000+ fans. pic.twitter.com/fh31UJUVMe

— SportsCenter (@SportsCenter) April 5, 2021