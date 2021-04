Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Francisca Lachapel explotó ante las críticas sobre su embarazo: “Me siento muy triste” … La conductora de ‘Despierta América’ sorprendió al compartir un video a su cuenta de Instagram, hablando de cómo se siente con la lluvia de críticas en la mejor etapa de su vida.

“Hoy me siento mal, acomplejada a un punto de pensar de irme de redes sociales, no publicar ninguna foto, ningún video, y tal vez, volver después de dar a luz cuando pueda presentar a la Francisca que muchos quieren ver”, comienza diciendo Lachapel, desde su casa, en un video de casi 10 minutos.

Con un nudo en la garganta y al punto del llanto durante todo el descargo que hizo, Francisca aseguró que lleva una semana triste leyendo mensajes que hablan desde su peso, hasta su forma de vestir, ya sea en redes o medios de comunicación que la critican.

“Me han escrito cosas como que estoy gorda, que el embarazo no me sienta muy bien, de que ahora me visto como una vieja, que tenga cuidado… Un sin número de cosas y no solo escrito, también ha habido personas que me lo han dicho en mi cara, entonces yo ante esos comentarios me he quedado en shock y con la boca abierta, porque ni puedo entender todavía la falta de sensibilidad”, siguió diciendo.

A CONTINUACIÓN UN RESUMEN DE LA DESCARGA DE FRANCISCA:

“Lamentablemente me doy cuenta de que existe la etiqueta de embarazada perfecta a la cual yo estoy muy lejos de ser, yo soy una embarazada normal… Cada mujer lleva a su hijo de manera diferente, hay mujeres que sí tienen la dicha de ser las embarazadas perfectas, que yo llamo unicornios, porque no engordan sus extremidades, solo sus pancitas, hasta paren con el empujoncito de un estornudo”.

“Hay otras embarazadas que son completamente distintas y yo soy de ese grupo. Soy de las embarazadas que se ha engordado, de las embarazadas que no se le quita el calor. Muchos me critican mi look de que si me veo un poquito mayor como me visto… Si me vieran con la ropa que me ponía antes estoy segura que también me criticaran, porque se me saldría todo y sería como mucho como para todos ustedes”.

“Trato de cubrirme de una manera que me sienta más cómoda, porque me ha costado muchísimo adaptarme a este nuevo cuerpo… Me tengo siempre que poner un saquito porque el peso de los senos no se puede comparar con nada, nunca en mi vida me había visto los senos tan grandes, trato de cubrirme porque las axilas se me han puesto negras, las piernas me han engordado bastante que tengo que buscar vestidos que me lleguen a la rodilla, o pantalones porque debajo me tengo que poner algo, porque el roce de las piernas hace que me corte y que me pele, es bastante complicado”.

“Son muchos cambios para también recibir la presión de ser una embarazada perfecta, yo estoy muy lejos de serlo, ni siquiera me interesa, y fuera de estos comentarios que me han hecho sentir mal ahora, que de una semana para acá me tienen muy triste, yo me siento plena y feliz, yo me siento bella, mi esposo me ve más bella todos los días”.

“Tengo que hablar de esto porque siento que también muchas mamás, muchas mujeres no hablan de lo que se atraviesa en el embarazo, que sí es la etapa más hermosa, yo no cambiaría nada de lo que ha pasado conmigo, porque cada vez que esta criaturita se mueve, patea, le da hipo, a mí se me olvida todo de este mundo”.

“Tenemos que ser más sensibles, tener más empatía, tenemos que filtrar las cosas que se dicen, controle los deditos y mejor no diga nada… Les digo que se preparen porque voy para la recta ya final lo que les digo que voy a engordar más, entonces les estoy adelantando para que se ahorren los comentarios, porque después de este video no voy a prestar atención y no voy a sentirme mal por eso…”.

“Les agradezco a todos los que me han escrito mensajes positivos… Y a los que se sienten incómodos viendo mis fotos y mis videos, de que estoy pasada de peso que es lo que me critican, que estoy gorda como si una fuera gorda y no tuviera derecho a vivir, pero ese es otro tema, tiene muchas opciones o no escribir o dejarme de seguir… Lo más bello de la vida es estar embarazada“, finalizó.

Recordemos que desde que ganó ‘Nuestra Belleza Latina’ Francisca siempre ha recibido todo tipo de críticas, comentarios despectivos y bullying. Ella misma ha confesado que en más de una oportunidad pensó que no podría con eso y cayó en depresión.

Hoy vive su mejor momento, casada con el hombre de sus sueños, Francesco Zapogna, cumpliendo su mayor deseo de estar embarazada, y trabajando en el show de mayor rating de la televisión. Sin embargo, los comentarios la tienen desenfocada y triste.

MIRA AQUÍ EN VIDEO TODO LO QUE DIJO FRANCISCA LACHAPEL: