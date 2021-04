Video: el golazo de Dembele que puede valer una liga

Ousmane Dembele le dio al FC Barcelona una victoria que puede valer una liga. Cuando se agotaba el tiempo, el francés sacó un remate violento que no le dio opción al arquero rival a reaccionar. Volea de primera intención. Así como vino la pelota, le pegó. Golazo.

Mira el golazo de Dembele a pase de Ronald Araújo de cabeza:

DEMBELE! 🇫🇷

The Frenchman gets the goal and Barca's opener in the last few minutes of the match. #BarcaValladolid pic.twitter.com/P4sgtrFQ0l

— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) April 5, 2021