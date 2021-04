Colorado, el hogar del All Star Game 2021 de la MLB

Coors Field, la casa de los Rockies de Colorado, será la sede del Juego de las Estrellas 2021 de las Grandes Ligas. En un inicio, Atlanta tenía el honor de organizar el evento de mitad de temporada, pero debido a la aprobación de una nueva Ley Electoral de Georgia, el comisionado de la MLB, Robert Manfred, reaccionó retirando la sede.

Colorado fue elegida por dos razones: ya estaba en proceso de solicitud por obtener el hospedaje de un All Star Game, y porque además entregaron a la MLB un estructurado plan para albergar el evento, incluyendo detalles hoteleros, espacios a utilizar y seguridad.

Coors Field in Denver will hold the All-Star Game and its surrounding events, Major League Baseball announced today.

MLB opted to move the game out of Atlanta due to voting laws passed in Georgia last month. pic.twitter.com/OA6sYeRnxD

— SportsCenter (@SportsCenter) April 6, 2021