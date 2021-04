Cuáles son los beneficios medicinales del aguacate para los diabéticos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

No es ninguna novedad decir que seguir una dieta equilibrada es una de las medidas más fundamentales en la prevención y control de la diabetes. De tal modo que seguir un estilo de alimentación natural y libre de procesados es un sólido comienzo, con base en ello han salido a la luz todo tipo de recomendaciones sobre los mejores alimentos para integrar en la dieta diaria y mantener estable la glucosa en sangre. Los aguacates simplemente no pueden faltar, no en vano son uno de los super-alimentos más en tendencia y en particular se asocian con beneficios para las personas con diabetes tipo 2. De tal modo que agregar aguacate en la alimentación diabética es un buen aliado para mantener un peso saludable, reducir el colesterol y aumentar la sensibilidad a la insulina.

Esta cremosa fruta verde es portadora de una pulpa repleta en vitaminas, minerales, nutrientes esenciales y grasas saludables para el corazón. Su única composición nutricional los vuelve una adición dietética fundamental para los diabéticos por numerosas razones que descubrirás a continuación.

1. Evitan los picos de azúcar en la sangre

Los aguacates son un tesoro nutricional y una de sus más grandes cualidades es su bajo contenido en carbohidratos, lo que significa que tienen poco efecto sobre los niveles de azúcar en sangre y gracias a ello son un alimento muy seguro para la población diabética. Un estudio reciente publicado en Nutrition Journal evaluó los efectos de integrar medio aguacate al almuerzo estándar de personas sanas con sobrepeso. Descubrieron que los aguacates no afectan los niveles de azúcar en sangre, con base en ello los investigadores concluyeron que son una de las mejores alternativas para los diabéticos ya que son la combinación perfecta baja en hidratos de carbono y alta en fibra.

2. Son una extraordinaria fuente de fibra

Existen muchas cosas buenas que contar sobre los aguacates, una de ellas es su alto contenido en fibra: la mitad de un aguacate pequeño, que es la cantidad estándar que la gente consume contiene 5,9 gramos de carbohidratos y 4,6 gramos de fibra. Teniendo en cuenta las recomendaciones de diversas Organizaciones de Salud a nivel mundial, la ingesta diaria mínima recomendada de fibra para los adultos es: mujeres entre 21-25 gramos y entre 30-38 gramos diarios.Por lo tanto el aguacate es una magnífica alternativa que aumenta de manera muy sencilla la ingesta de fibra. Un trabajo de investigación publicado en el Journal of the American Board of Family Medicine, analizó los resultados de 15 estudios que involucraron suplementos de fibra (alrededor de 40 gramos de fibra) para personas con diabetes tipo 2. los investigadores descubrieron que los suplementos de fibra para la diabetes tipo 2 pueden reducir los niveles de azúcar en sangre en ayunas y los niveles de A1c ¿La buena noticia? No es necesario recurrir al consumo de suplementos para lograr los mismos resultados, basta con con aumentar el consumo de fibra a través de la ingesta de frutas, verduras y plantas bajas en carbohidratos ¡Como los aguacates! Complementario a ello apuesta por integrar abundantes vegetales de hoja verde, bayas, semillas de chía, nueces y cereales integrales.

3. Benefician la pérdida de peso y mejoran la sensibilidad a la insulina

Es bien sabido que una de las mejores medidas para estar más saludables, vivir más y prevenir enfermedades es gozar de un peso saludable. Por lo tanto bajar aunque sea un poco de peso, puede ayudar a aumentar la sensibilidad a la insulina y reducir la probabilidad de desarrollar complicaciones graves entorno a la diabetes. Los aguacates son perfectos para cumplir con este cometido, su contenido en grasas saludables del tipo monoinsaturadas en combinación con su alto aporte en fibra hace que sean uno de los alimentos más saciantes y nutritivos. Integrar aguacates en la dieta diaria hace que comamos menos y evita los picos de glucosa en sangre. De hecho se cuenta con un estudio que lo confirma en el cual después de agregar medio aguacate a sus almuerzos de los participantes, se aumentó en un 26% la sensación de satisfacción con la comida y una disminución del 40% en el deseo de comer más. Es simple al sentirnos satisfechos por más tiempo después de las comidas, es menos probable que comer bocadillos innecesarios y consumir calorías adicionales. La grasa saludable en los aguacates, llamada grasa monoinsaturada puede ayudar al cuerpo a utilizar la insulina de manera más eficaz. Un estudio realizado en 2007, encontró que una dieta enfocada en la pérdida de peso rica en grasas monoinsaturadas mejora la sensibilidad a la insulina.

4. Están repletos de grasas saludables

No podemos dejar de mencionar los beneficios que se asocian con su excepcional contenido en grasas monoinsaturadas. Lo primero que debemos mencionar es que existen diferentes tipos de grasas, que a grandes rasgos se pueden dividir como saludables y no saludables. Es bien sabido el consumo excesivo de grasas saturadas y cualquier cantidad de grasas trans aumenta los niveles de colesterol malo (LDL) en sangre. Las grasas trans al mismo tiempo reducen sus niveles de HDL (saludables). Estas alteraciones en los niveles de colesterol se asocian con un mayor riesgo de enfermedad cardíaca en personas con y sin diabetes. Por lo tanto una dieta con un mayor consumo de grasas saludables: monoinsaturadas y poliinsaturadas, eleva los niveles de colesterol bueno (HDL). Lo cual reduce el riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular, y también nos protege de enfermedades crónicas como la obesidad y diabetes. Apuesta por el consumo de buenas fuentes de grasas saludables como son: aguacates y su aceite,nueces, almendras, cacahuates, pistachos, aceite de oliva, semillas de linaza, sésamo y calabaza.

Ahora ya lo sabes el simple hábito alimenticio de integrar media pieza de aguacate al día en tu alimentación, es un gran aliado para mantener a raya la glucosa en sangre y con ello mejorar la resistencia a la insulina. Como única observación no olvides que los aguacates son un alimento rico en calorías: un aguacate Hass entero aporta alrededor de 250 a 300 calorías, aunque son muy nutritivos y una maravillosa fuente de grasas ¡No hay que excederse! Ya que consumir un mayor aporte en las necesidades calóricas diarias, puede hacernos aumentar de peso sin quererlo. Apuesta por integrarlos en jugos verdes, licuados, ensaladas, emparedados, sopas y ceviches ¡Van bien con todo!

