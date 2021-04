Neymar dio una asistencia “imposible” de zurda

La calidad de Neymar es incuestionable. Cuando está enfocado, el brasileño puede sentarse en la mesa de los mejores del mundo, estando él en el centro. El partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League frente al Bayern Múnich fue un momento perfecto para volver a demostrarlo: dos asistencias, y una de ellas con sello de crack mundial.

Tras un tiro de esquina, el PSG movió la pelota relativamente lejos del arco. No hubo centro al área, y parecía que habían perdido una oportunidad importante de poner en peligro al Bayern. Pero Neymar tenía otros planes. Recibió el balón estando a perfil cambiado, y con la zurda envió un pase envenenado, con mucho efecto, que Marquinhos recibió sin problemas para definir.

Fue una jugada especial que prácticamente salió de la nada. Ningún jugador del equipo bávaro esperaba semejante acción. El brasileño los sorprendió a todos con el cambio de frente. Lo hizo en el segundo perfecto: a tiempo para que Marquinhos cayese en fuera de lugar, y además gozara de los segundos suficientes para recibir cómodamente en el área.

Su primera asistencia fue al minuto 3′, cuando Mbappé anotó gracias a un grosero error de Manuel Neuer. El PSG terminó ganando el partido, por marcador de 2-3.

Two assists in 28 minutes for Neymar.

Back in the Champions League and 𝐛𝐚𝐥𝐥𝐢𝐧’ ✨ pic.twitter.com/8S6ZV7wYBr

— B/R Football (@brfootball) April 7, 2021