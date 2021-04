Todavía tenemos que mantener la guardia alta

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Esta semana, muchos estudiantes regresaron a la escuela o la universidad, ya sea en persona o de forma remota. Acabamos de terminar una semana de reuniones religiosas durante el clima más cálido. Lo que no podemos olvidar es que todavía estamos en medio de una pandemia mundial.

En poco más de un año, según el Centro de Recursos de Coronavirus de la Universidad de Medicina Johns Hopkins, más de 132 millones de personas están infectadas y 2.9 millones han muerto en todo el mundo.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informan que Michigan, Nueva Jersey y la ciudad de Nueva York están a la cabeza del país en tasas de casos de 7 días por cada 100,000 personas. La tasa nacional de casos de 7 días por 100,000 es 133 y Michigan, Nueva Jersey y la ciudad de Nueva York tienen una tasa de casos de 7 días por 100,000 de 453, 344 y 303 respectivamente.

Quizás se esté preguntando cómo es posible esto incluso con la presencia de tres vacunas. Hay muchas razones, pero permítanme enumerar algunas sin ningún orden en particular: 1) algunas personas no se cubren la cara, 2) algunas personas ya no mantienen su distancia física, 3) algunas personas todavía se están reuniendo en grupos grandes y 4 ) algunas personas piensan que no pueden enfermarse si ya fueron vacunadas.

Trabajo como paramédico en la ciudad de Nueva York y estoy comenzando a ver un aumento en los casos en los cinco condados. La gente está mal informada y confundida. A menudo me dicen: “No tengo nada de qué preocuparme porque ya me vacuné o ya tenía COVID”. ¡Necesitamos detener esta desinformación ahora!

Dada mi experiencia como paramédico en primera línea que ha visto morir a demasiadas personas el año pasado y como profesor de salud pública y gestión de desastres, les imploro a todos que continúen usando cubiertas para la cara, manteniendo la distancia física, lavándose las manos con frecuencia (o usando alcohol desinfectante), evitando las reuniones y multitudes, y haciéndose la prueba (incluso si se siente normal) porque se han documentado casos de personas asintomáticas e infecciosas.

Asintomático simplemente significa que alguien puede ser positivo y no mostrar ningún síntoma para que pueda reunirse con otros, no quedarse en casa y exponer a otros sin darse cuenta.

Ahora también debemos estar muy atentos a las variantes que existen especialmente en áreas densamente pobladas como la ciudad de Nueva York. Finalmente, aprovechemos el anuncio del gobernador Cuomo el 6 de abril de 2021 de que las personas mayores de 16 años ahora son elegibles para la vacuna.

Aunque estamos mejor ahora que donde estábamos en 2020, debemos continuar siguiendo las pautas de salud pública lo mejor que podamos. Infórmese y tome decisiones que lo protegerán a usted y a sus seres queridos en los próximos años. La pandemia todavía está aquí y si queremos superarla, debemos hacer nuestra parte para que la comunidad sobreviva.

George W. Contreras, DrPH (c), MEP, MPH, MS, CEM, es subdirector del Centro de Medicina de Desastres y profesor adjunto del Instituto de Salud Pública de New York Medical College. Es profesor adjunto en el John Jay College of Criminal Justice y profesor adjunto en el Metropolitan College de Nueva York. También trabaja como paramédico en la ciudad de Nueva York.