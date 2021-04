Jimena Barón eleva la temperatura de Instagram con ardientes fotos en diminuto bikini

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Jimena Barón volvió a las redes sociales hace una semana, y en este corto tiempo ya consiguió 4.5 millones de likes en tan solo cinco nuevas publicaciones. La cantante apodada “La Cobra” revivió viejas épocas con un sugerente posteo en bikini que arrasó en pocas horas: posó con un bañador animal print que descontroló los comentarios de su cuenta de Instagram.

Tras nueve meses alejada de todo, sosteniendo un bajo perfil en todos los aspectos de su vida, la actriz y cantante decidió regresar al mundo virtual. La presentación de su nuevo tema, “Flor de involución”, se convirtió en la ocasión perfecta para hacer una transmisión en vivo y saludar a todos sus fanáticos; además de ofrecerles una explicación de su ausencia.

Después de exponer sus motivos para dejar abruptamente de publicar contenidos, la artista apuesta por volver al ruedo. En este sentido, empezó la semana con un posteo que recuerda sus sensuales books de fotos antes de la cuarentena por la pandemia de coronavirus.

“La misma mier…”, tituló la publicación de cuatro osadas fotos, como una clara referencia al estribillo de su nueva canción. En diminuto bikini y desde el jardín de su casa, se mostró al natural para la cámara y cosechó casi medio millón de “me gusta” en menos de un día.

(Desliza para ver todas las imágenes)

Recordemos que, durante su último Live de Instagram, Barón aclaró porqué se ausentó: “Sentí que necesitaba un recreo de no tener opiniones, que no me juzguen, básicamente, que no haya gente opinando sobre mí. Y me fui; pero pensé que iba a ser algo más breve”. Y agregó: “En ese irme, me sentí muy tranquila y sentí que tenía que acomodar un montón de cosas, que no era una posibilidad hacerlo con la exposición y los comentarios sobre mi vida normal, que no es muy normal, en realidad”.

Lee también:

Publican nueva foto de la fallecida Joselyn Cano en su Instagram

La foto de Celia Lora sin tanga y con un sostén que deja ver su side boob

Bhad Bhabie rompe récord y gana en seis horas $1 millón en OnlyFans