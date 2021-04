Venden un raro cómic de Superman en una cifra récord de $3.2 millones

Si eres un verdadero fanático de Superman, seguramente te gustaría tener en tus manos el primer cómic en el que el famoso personaje de la capa roja hizo su aparición. Tristemente, tu adoración por el personaje no sería suficiente para obtenerlo, ya que también necesitarías algunos cuantos millones de dólares.

Y es que se acaba de vender una copia de esta historieta, considerada extremadamente rara, en la cual el famoso hombre de acero hizo su primera aparición.

La edición de Action Comics #1 se vendió a solo ¢10 centavos cuando se lanzó originalmente en 1938, pero este martes fue subastada por nada menos que $3.25 millones de dólares en la casa de subastas en línea ComicConnect.com.

CGC 8.5 Action Comics #1 has set a new record for most expensive comic book ever sold. The book, which sold at auction this week on Comicconnect's website, sold for $3.25 million!

