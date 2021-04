FBI y NYPD buscan a joven latino armado por cadena de robos violentos en El Bronx; recompensa $5,000

La Fuerza de Tarea Conjunta contra Robos Mayores del FBI y el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) están pidiendo la ayuda del público para ubicar al joven José Medina, sospechoso de varios robos violentos en El Bronx.

Se ofrece una recompensa de hasta $5,000 dólares por información que conduzca a la sentencia del sospechso de 22 años. Los investigadores dicen que Medina y varios otros hombres no identificados estuvieron involucrados en una serie de robos el mes pasado.

La policía detuvo el miércoles al adolescente Windelson Montero, residente de Poughkeepsie, por su presunto papel en los crímenes, que se enumeran a continuación, en una lista del FBI:

-4 de marzo: se llevaron un Toyota Rav4 desatendido de un lavado de autos en 1440 Westchester Avenue alrededor de las 5:30 p.m.

-5 de marzo: cuatro hombres sustrajeron cinco vehículos de un estacionamiento en 2835 White Plains Road alrededor de las 3 a.m. Entraron a la fuerza en la oficina, amenazaron al asistente con un arma y se llevaron la billetera y las tarjetas de crédito de la víctima. Robaron un Jeep Grand Cherokee, dos Honda Accord, un Kia Optima y un Acura MDX.

-7 de marzo: un hombre irrumpió en la gasolinera Amoco en 1280 Allerton Avenue alrededor de las 5 a.m., rompió la ventana de vidrio y robó las llaves de un auto. Otros sospechosos actuaron como vigías en el estacionamiento. Se fueron en un Nissan Maxima blanco.

-7 de marzo: cinco hombres agredieron a un empleado en el estacionamiento de 2155 Tremont Avenue alrededor de las 5 a.m. Se llevaron efectivo de la oficina, así como las llaves de un auto. El empleado les impidió tomar cualquier automóvil. Se fueron en el Acura MDX robado el 5 de marzo.

-9 de marzo: cuatro hombres entraron a la fuerza en la oficina del estacionamiento G and Sons en 2740 Webster Avenue justo antes de las 3 a.m. Amenazaron al asistente con un arma, lo ataron y le robaron dinero. Agarraron las llaves de tres vehículos y robaron un Honda CRV, un Toyota Camry y un Porsche Panamera.

Cualquier persona que tenga información sobre los robos o los hombres involucrados, debe comunicarse con el FBI al 1-800-CALL-FBI o tips.fbi.gov; o la línea directa Crime Stoppers del Departamento de Policía 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

🚨WANTED: Jose Medina, 22, is wanted for an ARMED Robbery Pattern at several locations throughout #theBRONX. Do you have info? Call us at 800-577-TIPS or go to our website and submit it. It’s 100% anonymous and you may receive a cash reward of up to $2,500! #YourCityYourCall pic.twitter.com/OeNdWNSTDG

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) April 9, 2021