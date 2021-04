Hispana es sospechosa de matar a puñaladas a sus hijos de 3 años, 2 años y 6 meses en Los Ángeles

La Policía de Los Ángeles arrestó la tarde del sábado a una mujer hispana que es sospechosa del asesinato, presuntamente por apuñalamiento, de sus tres hijos, quienes fueron encontrados en la mañana por su abuela en un apartamento de Los Ángeles.

Liliana Carrillo, de 30 años de edad, fue arrestada unas cinco horas después de que la Policía llegó a la escena del crimen en el vecindario angelino de Reseda y encontró los cadáveres de los niños cuyas edades son 3 años, 2 años y 6 meses, según las autoridades de Los Ángeles.

UPDATE:

Liliana Carrillo has been taken into custody in the Ponderosa area of Tulare County. https://t.co/AhMdgVTG9d

