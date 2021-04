Videos muestran el posible uso de un motor en las bicicletas de Lance Armstrong

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Lance Armstrong vuelve a estar en medio de la polémica. Esta semana ha sido acusado de utilizar “dopaje tecnológico”. El exciclista habría sacado ventaja en sus competencias por el uso de un motor en su bicicleta. El ex jefe de la Agencia Antidopaje Francesa, Jean-Pierre Verdy, es uno de los responsable de emitir las acusaciones en contra del ciclista estadounidense.

“Lance Armstrong es la mayor estafa. Con complicidad a todos los niveles. Recibió un trato especial. Muchos me dijeron que no debía abordar las leyendas, que me iba a encontrar solo. Pero si las leyendas se sustentan en algo… también creo que tenía un motor en la bicicleta”, sentenció Verdy en unas declaraciones a Le Parisien.

🚴‍♂️ Lance Armstrong es acusado de usar motor en sus bicicletas del Tour

🤔Jean-Pierre Verdy, antiguo jefe de la Agencia Antidopaje Francesa: "Creo que tenía un motor en la bicicleta"https://t.co/qUHRY6sldM — As Ciclismo (@As_Ciclismo) April 9, 2021

El ex dirigente continuó: “Todavía tengo las imágenes en la cabeza de una etapa de montaña donde dejó a todo el mundo en el suelo. Al final de la etapa, llamé a todo los especialistas que conozco y no entendían cómo es posible su rendimiento, incluso con EPO (estimulante eritropoyético). Algo andaba mal y todos los especialistas me decían lo mismo”, agregó Jean-Pierre Verdy.

Verdy no quedó solo él su teoría. Sus acusaciones fueron apoyadas por Antoine Vayer, escritor y cronista del Tour de Francia. El periodista de nacionalidad francesa ha analizado varios videos que aumentan la posibilidad de la veracidad de las teorías contra Lance Armstrong.

" Toi aussi, caresse-toi la fesse gauche en pédalant, tu moulineras plus vite".

🗣Lance Armstrong 1998 🗓

" You too, stroke your left buttock while pedaling, you will reel faster ". pic.twitter.com/PiyWrolRy1 — 🅰ntoine VAYER 📸🖋️ (@festinaboy) April 9, 2021

El escritor emitió su opinión a través de su cuenta de Twitter en el que analiza el video y emite algunas interrogantes sobre Armstrong. “¿Es el uso de un motor lo que explica sus 7.4 vatios/kg durante 9 minutos y 33 segundos por pedalada? Subiendo Alpe d’Huez después de 6 horas de esfuerzo, pasando por Madeleine y Grandon (…) Tu también, acaricia tu nalga izquierda mientras pedaleas, te tambalearías más rápido”, aseguró en uno de sus tweets en donde compartió el video en el que se muestra lo anteriormente señalado.