¿Messi junto a Kane? Así planea el PSG sustituir a Mbappé

El PSG sabe que no puede quedarse esperando que Kylian Mbappé de señales de su futuro. Mientras los días pasan, la estrella francesa se ve cada vez más lejos de París. Por ello, el club no centrará todos sus refuerzos en renovarlo, sino en confeccionar un plan para no sufrir su marcha. El plan existe y contempla a Lionel Messi, Harry Kane y Mohamed Salah.

Ya no es un secreto que el París Saint Germain sondea a Messi desde el año pasado. Con su futuro aún en el aire, el interés por la leyenda argentina se mantiene. Pero ya conocemos a los directivos del PSG, siempre quieren más que el resto. Mauricio Pochettino, entrenador del club, pidió al inglés Harry Kane, a quien tuvo la oportunidad de dirigir durante su paso por el Tottenham.

Esta última petición no es una utopía. Sky Sports reportó este sábado que Kane le expresará sus deseos de salida al Tottenham si no clasifican para la UEFA Champions League. Hoy el club perdió y quedó a seis puntos de dicho objetivo, que se ve casi imposible.

Harry Kane is expected to tell Tottenham he wants to leave if they fail to qualify for the Champions League next season.

