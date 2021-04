Recuerdan a Joselyn Cano luciendo cuerpazo en bikini a bordo de un yate

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Todo parece indicar que la fallecida Joselyn Cano seguirá presente en redes sociales gracias a que su familia pretende mantener activo el perfil de Instagram de la llamada Kim Kardashian mexicana.

Este domingo, una nueva imagen donde la modelo aparece usando un sexy bikini a bordo de un lujoso yate, permitió apreciar el escultural cuerpo que tenía a sus 29 años de edad.

“All our dreams can come true, when you have the courage to pursue them” – Walt Disney, es el texto que acompaña la foto de la también empresaria que hasta el momento cuanta con más de 113 mil ‘me gusta’.

Se dice que Joselyn Cano falleció el 7 de diciembre de 2020 en Colombia tras someterse a una cirugía de glúteos. Según los primeros reportes tuvo complicaciones y derivó en un desenlace fatal.

