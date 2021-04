Una niña de seis años encontró una bala en su bolsa de Cheetos

Singular sorpresa se llevó una niña de seis años de Montana cuando degustaba una bolsa de Cheetos Flamin’ Hot. En el interior había una bala que estaba cubierta como el resto de las frituras, por saborizante.

La madre de la menor, Chelle Kenmille, fue quien se encargó de viralizar las imágenes a través de su cuenta de Twitter.

“Encontramos una bala en la bolsa de Flamin’ hot Cheetos que compramos ayer para mis hijos”, escribió la mujer en redes sociales.

So we found this bullet in my sons bag of Flamin’ hot Cheetos we bought yesterday! @Fritolay #FritoLay #Flaminhot #WTHChesterCheetah pic.twitter.com/sjks1AKv1r

— Chelle Kenmille (@kenmille78) April 4, 2021