DC United contrató a Lucy Rushton, primera gerente en la Major League Soccer desde 1999

El club DC United de la Major League Soccer (MLS) contrató a Lucy Rushton como su nueva gerente general, según reportó Sportico. Con ello, Rushton se convertiría en la segunda mujer en asumir la gerencia de un equipo de la MLS. La primera fue Kynne Meterparel, con San Jose Clash, en 1999.

Lucy trabaja en la MLS desde 2015, cuando Atlanta United la contrató como la jefa del reclutamiento técnico y análisis de video. Es el primer movimiento en la gerencia que realiza la organización capitalina en 13 años. Trabajó en el fútbol inglés con dos equipos: Reading y Watford.

HUGE news on the #DCU front. The club has hired Lucy Rushton, formerly of #ATLUTD, as its new GM. Dave Kasper, the club's current GM, will move to a different role at the club. I've got details here: https://t.co/88db5y2YCz

— Pablo Iglesias Maurer (@MLSist) April 12, 2021