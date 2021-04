Diakhaby: “Quiero que Cala sea castigado, me dijo ‘negro de mierda'”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Mouctar Diakhaby aseguró nuevamente su versión de los hechos de posible racismo que ocurrieron el pasado 04 de abril en el partido entre el Valencia y el Cadiz, de la primera división del fútbol español. Para la emisora RMC Sports, de su país, Diakhaby fue claro: “Cala me dijo ‘negro de mierda’ y quiero que sea castigado“.

La versión de Juan Cala, la otra cara de la moneda, es distinta. Considera que se armó un circo y que está dispuesto a sentarse a resolver la situación con el francés.

Diakhaby se pronunció una vez más tras conocer el informe de La Liga, que concluyó en que no hay pruebas que demuestren los hechos que él contó. Además, Javier Tebas, presidente de La Liga, insinuó que el jugador del Valencia pudo haber entendido mal las palabras de Cala. Primero lo hizo a través de su cuenta de Instagram, riéndose irónicamente sobre las palabras de Tebas.

Diakhaby responds with laughter as Tebas suggests he "misunderstood" Cala 👉 https://t.co/tY6F0ZCmoR pic.twitter.com/sOTJCm0lmn — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) April 9, 2021

Diakhaby vuelve al campo

El defensor de 24 años fue titular y jugó los 90 minutos en el partido que enfrentó al Valencia contra la Real Sociedad. Dicho encuentro terminó empatado a dos goles.

Recalcó en la entrevista que no tiene ningún sentido que él se invente semejante historia: “Me propongo seguir esta historia hasta el final. No estoy loco, no voy a salir del campo y crear una falsa polémica“.

Ahora mismo Diakhaby espera por el Comité de Competición, que le abrió un expediente al jugador del Cádiz y es´ta recabando más datos para continuar con el proceso de investigación. El francés no confía en el trabajo realizado por La Liga hasta los momentos. “Ellos conocen pistas que son confidenciales. Hay cintas, pero aparentemente no lo cuentan todo“, concluyó.