Los fans de BTS arremeten contra un programa por hacer ‘bromas racistas’ sobre el grupo

El programa chileno de comedia ‘Mi barrio’ hizo su debut la noche del sábado 10 de abril con distintos segmentos humorísticos que incluían una ‘aparición’ de la famosa banda surcoreana BTS. El elenco del espacio televisivo realizó una parodia del grupo de k-pop disfrazándose con ropas y pelucas coloridas para ofrecer una actuación acompañada de una entrevista en la que se presentó a cada uno de los siete cantantes utilizando nombres falsos, como ‘Kim Jong Un’ o ‘Dos’, ‘Tres’ y ‘Cuatro’ en una nada sutil alusión al líder norcoreano.

A lo largo de la conversación, la presentadora les preguntó a los actores que se hacían pasar por los chicos de BTS si alguno sabía hablar coreano, ante lo cual uno de ellos intentó imitar el idioma articulando palabras y sonidos sin sentido que, al preguntarle qué había dicho, aseguró que significaban: “Ya me vacuné”.

[THREAD] Last night, Chilean comedy TV show #MiBarrio (open TV channel available to the whole country) presented a parody performance of BTS, where all the jokes were based on racism and xenophobia, including mockery of their language, (cont.) video cr; isidoradae pic.twitter.com/tBK8CYbbKs — BTS Chile (@BTS_Chile) April 11, 2021

La respuesta de los fanáticos de la banda no se ha hecho esperar: en las redes sociales han denunciado al programa acusándolo de racismo con el hashtag #El RacismoNoEsComedia y la historia está acaparando titulares en todo el mundo, hasta el punto de que algunos medios surcoreanos han expresado su indignación ante lo sucedido. Entre quienes se han pronunciado al respecto se encuentra el columnista coreano Jae-Ha Kim, que ha pasado por medios como Chicago Tribune, Vogue y New York Daily News y que ahora se ha unido a la indignación de los seguidores de BTS.

“No es así como quería pasar mi domingo, pero aquí estamos. El racismo no tiene gracia. Repetir el nombre de un dictador no es inteligente. Burlarse de un idioma que no entiendes no es divertido. Estamos en 2021. Ya basta de todo esto“, ha tuiteado.

This is not how I wanted to spend my Sunday, but here we are. Racism isn't funny. Repeating the name of a dictator isn't clever. Making fun of a language you don't understand isn't cute. Pretending to be twee isn't it. It's 2021. Knock it off, #MIBarrio. #ElRacismoNoEsComedia https://t.co/iz2JEKfAmE — Jae-Ha Kim 김재하 (@GoAwayWithJae) April 11, 2021

La desafortunada transmisión ha visto la luz poco después de que los integrantes de BTS se sinceraran acerca del racismo del que ellos mismos han sido víctimas como parte de un llamamiento para frenar los ataques contra personas de la comunidad asiática en Estados Unidos.

El canal chileno Mega aún no ha publicado ningún comunicado oficial, pero algunos de los actores sí han roto su silencio para insistir en que no era su intención ofender a nadie: “Qué lástima que parte de los fans de BTS lo hayan tomado así. Cada día es más difícil hacer humor”, ha lamentado Oscar Sépulveda, uno de los humoristas que participó en el programa.