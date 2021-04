Venezolano Rougned Odor afeitó su barba para jugar con los Yankees

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El segunda base venezolano, Rougned Odor, tuvo que afeitarse su peculiar barba -una de las barbas más épicas de la MLB- para poder jugar con los Yankees de Nueva York. Y es que los Mulos de Manhattan tienen una política de cero vello facial entre sus peloteros.

Pues sí, le cortaron la barba a Rougned Odor para jugar con los Yankees. Video vía @elrincondelbeis pic.twitter.com/FGpXfqaIpv — Humberto Perozo Suárez (@kikoperozo) April 8, 2021

Los Yankees adquirieron a Odor proveniente de los Rangers de Texas la semana pasada.

Nueva apariencia, mismo talento

El joven de 27 años es casi irreconocible, incluso para su propia hija de 3 años. Tras verse en el espejo, Odor comentó: “Fue extraño. Me siento raro”. Aunque tiene look nuevo, Odor no perdió nada de su magia en el beisbol. Después de comenzar el juego 0 de 4, Odor golpeó la carrera de la ventaja en la décima entrada con un sencillo al jardín central. Más tarde también logró anotar, lo que ayudó a los Yankees a ganar 8 a 4.