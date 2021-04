Las impactantes imágenes del meteorito que iluminó la noche de Florida

Un destello iluminó el cielo en una noche serena en Florida. Alrededor de las 22:15 horas del lunes, los habitantes de la parte sur del estado comenzaron a reportar el avistamiento.

El servicio meteorológico Nacional del Área de la Bahía de Tampa publicó en su cuenta de Twitter una imagen del evento.

“¿Viste un meteoro esta noche? Hemos recibido algunos informes sobre uno que se pudo ver desde el suroeste de Florida”, se lee en su cuenta oficial.

Desde West Palm Beach hasta el sur de Miami, comenzaron los reportes a través de redes sociales. Algunos videos son fabulosos y muestran a plenitud el fenómeno natural.

