Niurka le envía un mensaje a Frida Sofía: “Siéntese con su madre y deje de hablar tanta porquería públicamente”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Ante el escándalo que protagonizan Frida Sofía y Alejandra Guzmán, por las declaraciones que ésta ha dado sobre haber sido abusada por su abuelo Enrique Guzmán, cuando tan sólo tenía cinco años de edad, la prensa no perdió el tiempo y fue en busca de Niurka para obtener una reacción de la famosa vedet cubana, quien no se contuvo y ha dicho de todo.

Sus palabras, sin duda alguna, son de total apoyo para la hija del ex de Silvia Pinal. Y ha sido enfática al decirle a Frida: “Muy mal, niñita Frida, muy mal de estar ventilando tanta mier** a la opinión pública. Siéntese con su madre y deje de hablar tanta porquería públicamente. Resuélvalo, porque por la vía que lo está haciendo no lo va a resolver. Y no va a lograr desprestigiar una carrera de tantos años ni de su madre, ni de su abuelo“.

La cantante y actriz asegura que entiende el dolor que ahora atraviesa Alejandra Guzmán, destacando que su hija prácticamente la tiene entre la espada y la pared, porque por una lado está su hija y por otro lado su padre.

Niurka también dijo que se conmovió hasta las lágrimas al ver el video de La Guzmán: “Me hizo humedecer mis ojos y tiene toda la razón, la parió, ¿cómo crees que le va a desear el mal? Es madre y la adora, es su hija, ¡imagínate! La tiene entre la espada y la pared, su papá y su hija, o sea, perdón, hablen en privado”.

La reacción de la cubana no ha sido del todo bien recibida por parte del público que escuchó su reacción a través de la cuenta de Instagram de Despierta América. Ante el video muchos han externado su decepción atacando incluso a Niurka por dar, lo que ellos consideran, una opinión desacertada e injusta en contra de quien consideran la víctima, en este caso: Frida Sofía.

“Opinó la reina de los escándalos, pero en este tema si rebaso el límite de la ignorancia, siendo mujer y oírla hablar sin ningún tipo de empatía da 🤮”, comentó un fan del programa matutino de Univision. “Me caía muy bien Niurka pero con esto, la veré con otros ojos. Que decepción”, aseveró alguien que decía ser fan de Niurka.

Sin embargo, también hay que destacar que hay quienes están de acuerdo con la postura de Niurka Marcos, ya que concuerdan que para lanzar una acusación de esta índole y que ésta sea considerada verdadera se deben presentar pruebas. “Basta con la solidaridades automáticas. LAS ACUSACIONES DEBEN TENER PRUEBAS. En un tribunal la palabra no basta”. destacó otro televidente.

Otros usuarios de la red, por otra parte, también están exigiendo incluso más detalles por parte de Frida Sofía, quieren que sea más clara en su acusación, piden fechas y entre otras cosas que aquellos que cuidaron de ella, cuando era una niña, den la cara y digan si en efecto ella estuvo expuesta a su abuelo cuando era menor de edad, aquí el comentario completo: “La era del feminismo… Que periodistas tan objetivos 👏😂 Se está viviendo un momento donde si una mujer habla y dice algo todas las feministas salen y se nublan la vista… Porque es mujer etc. Esto es algo serio donde las personas q la cuidaron a ella tiene que hablar, si realmente ella se quedó a solas con el cuando era niña o su comportamiento o etc. ¿Quien tienen la razón no se sabe? ¿Porqué no llamo a su madre a solas para contarle? También el vídeo que presentan cuando su abuelo la llamó y ella llorando de emoción… ¡No sé! Que diga cómo y cuándo pasó y cuántas veces y que vaya a la policía”.

“Yo sí te creo Frida Sofía”: Esta es la respuesta del público a la hija de Alejandra Guzmán