Policía latina arrestada por vender marihuana en su tiempo libre en Nueva York

Catherine Soto, oficial de policía de la ciudad de Nueva York, fue arrestada y acusada de venta y posesión criminal de una sustancia controlada (marihuana), y mala conducta oficial.

Fue detenida cerca de su casa y llevada a la Comisaría 48 de El Bronx, informó Norwood News. Según la base de datos de registros públicos del NYPD, Soto fue nombrada oficial de NYPD en enero de 2018 y asignada a la Unidad de Víctimas Especiales en noviembre de 2020.

Es posible que haya sido empleada de NYPD antes de ser oficial de policía, ya que sus registros de capacitación se remontan a 2015, completando una larga lista de aproximadamente 272 cursos de capacitación policial completados sobre diversos temas. No había registros disciplinarios registrados a su nombre.

Aunque recientemente se legalizó el uso recreativo de la marihuana en Nueva York, eso no será efectivo sino hasta dentro de 18 a 24 meses, y sólo podría venderse bajo fiscalización.

